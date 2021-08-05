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محمد علي الحوثي:

بوابة السلام الجاد إنهاء المعاناة للشعب اليمني بفك الحصار

بوابة السلام الجاد إنهاء المعاناة للشعب اليمني بفك الحصار
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

جدد عضو المجلس السياسي الأعلى في حركة أنصار الله اليمنية، محمد علي الحوثي، أمس الأربعاء، اشتراطات الجماعة المقدمة عبر وسطاء إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، لتحقيق السلام في البلد.

العالم - اليمن

وقال محمد علي الحوثي في تغريدة عبر "تويتر"، إن "ما قيل للعدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه عبر الوسطاء؛ بوابة السلام الجاد إنهاء المعاناة للشعب اليمني بفك الحصار وتوفير الأجواء الإنسانية للشعب اليمني بدون ابتزاز أو مساومة على أيقاف اجرام العدوان بجعل التجويع والمعاناة سلاحاً يستخدم في وجه الشعب اليمني ككل".

وفي وقت سابق، علق محمد علي الحوثي، على قرار حكومة هادي سحب الأوراق النقدية المطبوعة في وقت سابق بحجم صغير من أسواق مناطقها، واستبدالها بأخرى مشابهة للسارية في المناطق الخاضعة لحركة أنصارالله والتي حظرت التعامل بها واعتبرتها مزورة.

وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر"، إن "قرار سحب العملة المطبوعة الصغيرة دليل فشل للمرتزقة ودول العدوان".

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