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آية الله عيسى قاسم يهنئ الشيخ الزكزاكي بتحرره من السجن

آية الله عيسى قاسم يهنئ الشيخ الزكزاكي بتحرره من السجن
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

هنأ عالم الدين البحريني البارز آية الله "الشيخ عيسى قاسم"، العلامة "الشيخ إبراهيم الزكزاكي"، بمناسبة تحرره من السجن في نيجيريا.

العالم - البحرين

ونشر "موقع المقاوم" برقية تهنئة وجهها "آية الله قاسم" إلى "الشيخ الزكزاكي"، وقال إنه "حق ليوم خلاصكم من سجن الظالمين أن يكون يوم فرحة فعلا للمؤمنين، ولكل من يقدر لمثلكم دوره الإنساني في مناصرة الحرية والأخوة الإنسانية، ويسعى لإظهار الحق ونشر العدل، ولا يرضى لنفسه وأنصاره إلا العزة والكرامة والحرية، ويحارب الظلم ما استطاع".

ووجه له التهنئة على جهاده وصبره على الأذى في سبيل الله، وافتضاح ظالميه، وتبرئه من كل ما أرادوا أن يلصقوه به مما هو منه براء، وشكر كل من ناصره – من مسلم وغير مسلم – إيمانا بدوره المجاهد عن كل إنسان – على حد تعبيره.

وكانت السلطات النيجيرية قد أفرجت يوم الخميس 29 يوليو/تموز 2021، عن زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا "الشيخ إبراهيم الزكزاكي" وزوجته، بعد تبرئتهما من التهم التي وجهت إليهما، بعد حبس استمر ست سنوات.

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