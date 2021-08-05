رئيسي: تطوير العلاقات مع الدول الافريقية من اولويات ايران

العالم - ايران

واشار آية الله رئيسي خلال استقباله الاربعاء رئيس برلمان النيجر سيني عمرو، الى ان العلاقات بين البلدين كانت ودية على الدوام بعد انتصار الثورة الاسلامية وقال: ان ما يربط البلدين اكثر من العلاقات السياسية والاقتصادية، هو العقائد المشتركة للشعبين والتي تقرب بين قلوبنا.

واعتبر المستوى الراهن للعلاقات بين البلدين بانه غير مقبول وقال: انه على وزارتي الخارجية في ايران والنيجر وضع وتنفيذ برنامج وخطة عملانية للتعرف على جميع الطاقات التي يمتلكانها لتطوير العلاقات بينهما ذلك لان تطوير العلاقات مع الدول الافريقية ومنها النيجر يعد من اولويات ايران في المرحلة القادمة.

واعتبر آية الله رئيسي العلاقات البرلمانية من المجالات المناسبة لتطوير العلاقات بين الدول واضاف: ان العلاقات الطيبة بين ايران والنيجر يجب ان تشكل ارضية لتعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيد الدولي.

من جانبه نقل رئيس برلمان النيجر سيني عمرو تحيات رئيس وشعب بلاده للحكومة والشعب الايراني والتمنيات لهما بالنجاح وقال: انني احمل رسالة رغبة وتطلع الحكومة والشعب النيجري لتطوير العلاقات الطيبة والودية بين البلدين.

ويزور رئيس برلمان النيجر سيني عمرو طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي.

وستجري المراسم عصر اليوم الخميس في مبنى مجلس الشورى الاسلامي بمشاركة اكثر من 115 شخصية رسمية اجنبية من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء اخرين، اضافة الى العشرات من مدراء ومندوبي المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية والشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية من مختلف انحاء العالم.