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واتساب يضيف ميزة جديدة لـ 'اللحظات الخاصة'

واتساب يضيف ميزة جديدة لـ 'اللحظات الخاصة'
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

أضاف واتساب WhatsApp رسائل صور مختفية إلى تطبيقه، تتيح الميزة الجديدة، التي يطلق عليها "عرض مرة واحدة"، للمستخدمين إرسال الصور ومقاطع الفيديو في الدردشات التي لا يمكن مشاهدتها إلا مرة واحدة قبل أن تختفي وهي ميزة  "للحظات الخاصة" أو لإرسال معلومات يحتمل أن تكون حساسة مثل كلمات مرور Wi-Fi، كما هو الحال دائما.

العالم - علوم و تكنولوجيا

ميزة تشبه Snapchat تشبه ميزات الصور المختفية في Instagram و Messenger، عند التقاط صورة في WhatsApp، يمكن للمستخدمين تحديد رمز المؤقت لضبط الصورة على "العرض مرة واحدة"، على عكس رسائل الصور أو الفيديو العادية، لن تتم معاينة الصور "العرض مرة واحدة" في الدردشة ولا يمكن تنزيلها على جهازك.

يرى Facebook أنها ميزة "للحظات الخاصة" أو لإرسال معلومات يحتمل أن تكون حساسة مثل كلمات مرور Wi-Fi، كما هو الحال دائما، يجب أن يكون الناس حذرين من مدى خصوصية هذه الأنواع من الرسائل.

وتشير الشركة إلى أنه لا يزال بإمكان المستلم التقاط لقطة شاشة أو تسجيل شاشته أثناء فتح صورة "عرض مرة واحدة"، وعلى عكس Snapchat، لن يعلم WhatsApp المرسل عند التقاط لقطة شاشة، تشير الشركة أيضا إلى أن الصور التي يتم الإبلاغ عنها "عرض مرة واحدة" ستكون مرئية لـ WhatsApp.

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