وصول الرئيس الافغاني وكبار المسؤولين من دول العالم الى طهران

العالم - ايران

كما وصل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الى طهران لحضور هذه المراسم .

كما وصل الى طهران ايضا لحضور المراسم نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم ورئيس الوزراء الجزائري ايمن بن عبد الرحمن و رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ورئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان.

وستجري مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي عصر اليوم الخميس في مبنى مجلس الشورى الاسلامي بمشاركة اكثر من 115 شخصية رسمية اجنبية من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء آخرين، اضافة الى العشرات من مدراء ومندوبي المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية والشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية من مختلف انحاء العالم.