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حالة من التوتر والحذر علی الحدود اللبنانية الفلسطينية

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ان طائراته نفذت ضربات جوية لمناطق في جنوب لبنان.

العالم - مراسلون

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر سلسلة تغريدات، ان الغارات استهدفت مناطق اُطلقت منها قذائف صاروخية.

واضاف ان الغارات سوف تتواصل وقد تتصاعد في مواجهة اي استهداف لكيانه المحتل. وأشار إلى أن دولةَ لبنان تتحمل مسؤوليةَ ما يجري داخل أراضيها. واستهدفت غارات كيان الاحتلال منطقةً حرجيّةً قرب بلدة العيشية جنوبي لبنان.

وأفاد مراسل قناة العالم ان ضربات الاحتلال، استهدفت بلدة المحمودية واليعقوبية بزعم اطلاق صواريخ من هذه البلدات.

وأکد ان هجمات الاحتلال، شملت هجوماً مدفعياً علی جانب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وأکد مراسل العالم ان حالة من التوتر والحذر تسود علی طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، بانتظار صدور مواقف من الحکومة اللبنانبية وحزب الله.

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