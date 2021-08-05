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روسيا تنشر 4 قاذفات من طراز "تو-22 إم 3" عند حدود أفغانستان

روسيا تنشر 4 قاذفات من طراز
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن روسيا تنشر أربع قاذفات صاروخية من طراز "تو-22 إم 3" عند حدود أفغانستان، موضحة أن هذه الطائرات ستشارك في تدريبات مشتركة مع أوزبكستان.

العالم-روسيا

وبدأت التدريبات المشتركة بين روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، اليوم الخميس، في ساحة تدريب بطاجيكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وأعلنت المنطقة العسكرية الروسية المركزية، في بيان اليوم الخميس، أن "حفل افتتاح التمرين المشترك مع الوحدات العسكرية لروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان جرى في منطقة خاتلون في جمهورية طاجيكستان".

ومن المقرر أن تستمر التدريبات المشتركة من 5 إلى 10 أغسطس الجاري، ويشارك فيها أكثر من 2.5 ألف جندي وحوالي 500 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية من القوات المسلحة لروسيا وأوزبكستان وطاجيكستان

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