حماس تعلق على القصف الصهيوني على جنوب لبنان

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، إن القصف الصهيوني الهمجي على لبنان الشقيق، عدوان سافر وسلوك إرهابي، يعكس سياسة العربدة الصهيونية ضد كل مكونات الأمة وشعوبها.

وأضاف قاسم: "هذا الإرهاب الصهيوني الممتد في كل جغرافيا المنطقة، لن يوقف مقاومة شعوب الأمة للمشروع الاستعماري الصهيوني الذي يستهدف التوسع على أرضها، والاستيلاء على مقدرات الأمة".

وتابع: "العدوان الصهيوني الذي يواصل استفزازه وعربدته على الأمة، يلزمه توحيد كل الجهود، وتجميع الطاقات لمواجهته، ولجم عدوانه، ووضع حد لسلوكه الإرهابي".