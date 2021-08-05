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حماس تعلق على القصف الصهيوني على جنوب لبنان

حماس تعلق على القصف الصهيوني على جنوب لبنان
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، على القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية خلال الليلة الماضية.

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، إن القصف الصهيوني الهمجي على لبنان الشقيق، عدوان سافر وسلوك إرهابي، يعكس سياسة العربدة الصهيونية ضد كل مكونات الأمة وشعوبها.

وأضاف قاسم: "هذا الإرهاب الصهيوني الممتد في كل جغرافيا المنطقة، لن يوقف مقاومة شعوب الأمة للمشروع الاستعماري الصهيوني الذي يستهدف التوسع على أرضها، والاستيلاء على مقدرات الأمة".

وتابع: "العدوان الصهيوني الذي يواصل استفزازه وعربدته على الأمة، يلزمه توحيد كل الجهود، وتجميع الطاقات لمواجهته، ولجم عدوانه، ووضع حد لسلوكه الإرهابي".

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