فرنسا تحدد موعد "الجرعة الثالثة" من لقاحات كورونا

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن ماكرون أعلن ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، اليوم الخميس.

وقال ماكرون: "من المحتمل أن يكون لكبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وتابع: "فرنسا تعمل على بدء التطعيم بالجرعة الثالثة اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل"، حسبما ذكرت الوكالة.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "الجرعة الثالثة ربما تكون ضرورية لكبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وليس لكل الأشخاص".

وتقول وكالة "رويترز" إن حكومة ماكرون تحاول المضي قدما في برنامجها الخاص بتطعيم السكان، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة رابعة من إصابات كورونا، تسببت في خروج المظاهرات إلى الشوارع للتنديد بالإجراءات الحكومة الخاصة بالتعامل مع تلك الأزمة.

ووجهت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، رسالة إلى الدول التي حصل سكانها على جرعتين من اللقاحات، دعتها لإيقاف الجرعات المعززة "الجرعة الثالثة" حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، حتى تتيح الفرصة للدول التي لم تصل إلى الحد الأدنى لنسبة السكان الحاصلين على اللقاحات حتى الآن.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن الدول التي تريد إعطاء سكانها جرعة ثالثة تريد حمايتهم من سلالة "دلتا"، مضيفا: "لكنه من غير المقبول أن تحصل الدول التي استخدمت غالبية اللقاحات على المزيد منها، بينما يكون هناك دول أخرى لم تصل إلى الحد الأدني لنسبة المطعمين".

يذكر أن بعض الدول أعلنت بدء منح سكانها جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا، بينما تعاقدت الولايات المتحدة الأمريكية على 200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات، في يوليو/ تموز الماضي، لتوفير جرعة ثالثة لسكانها عند الحاجة.