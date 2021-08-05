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انفو غرافيك..

اليمين الدستورية للرئيس الايراني .. حضور دولي ضخم لحدث أضخم

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

يؤدي اليوم الرئيس ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية امام البرلمان، بعد تنفيذ حكم الشعب من قبل قائد الثورة الاسلامية، وفق الدستور الايراني. يشارك في مراسم القسم الدستوري عدد كبير من مسؤولي البلاد، ووفود اجنبية، حضرت الى طهران لحضور المراسم.

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انفو غرافيك.. اليمين الدستورية للرئيس الايراني .. حضور دولي ضخم لحدث أضخم

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