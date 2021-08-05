الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١
١١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

فاوتشي يتوقع تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بكورونا في امريكا

فاوتشي يتوقع تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بكورونا في امريكا
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

توقع مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن تسجل الولايات المتحدة ما يصل إلى 200 ألف حالة إصابة يوميا بفيروس كورونا في الخريف القادم.

العالم-الاميركيتان

وقال فاوتشي: "قبل شهرين فقط، كان لدينا حوالي 10000 حالة إصابة في اليوم.. أعتقد أنه من المحتمل أن ينتهي بنا الأمر بتسجيل ما بين 100000 و200000 حالة"، مبينا أن سبب ارتفاع حالات الإصابة يعود إلى "وجود حوالي 93 مليون شخص في هذا البلد مؤهلون للتطعيم ولم يتم تطعيمهم".

وأعرب فاوتشي عن قلقه من أن "العدد الكبير من الأشخاص غير المحصنين قد يؤدي إلى ظهور متغير أقوى يمكنه إبطال اللقاحات التي تم إعطاؤها"، مضيفا: "إذا لم نقم بلجم تفشي الفيروس إلى درجة تلقيح النسبة الهائلة من السكان، فإن ما سيحدث هو أن الفيروس سيستمر في الانتشار خلال الخريف حتى الشتاء، ويمكن أن ينتج عن متغير جديد".

وقال: "نحن محظوظون جدا لأن اللقاحات التي لدينا الآن تعمل بشكل جيد جدا ضد المتغيرات"، معربا عن أمله بأن يتم تطعيم المزيد من الأفراد.

روابط ذات صلة

سلالة "دلتا" وراء 80% من إصابات كورونا الجديدة بأمريكا

معهد 'فاوتشي': كورونا كشفت عن مظاهر عنصرية لا يمكن إنكارها في امريكا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

من يهدد أمن الملاحة البحرية.. 'اسرائيل' أم ايران؟

مصر.. لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

إدانات متواصلة للقصف الاسرائيلي على جنوب لبنان

حماس تعلق على القصف الصهيوني على جنوب لبنان

القبض على مواطن سعودي يروج للمخدرات في مقطع فيديو

بعد 60 عاما .. العلماء يعثرون على الحلقة المفقودة في التحكم بضغط الدم في أجسامنا