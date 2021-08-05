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القبض على مواطن سعودي يروج للمخدرات في مقطع فيديو

القبض على مواطن سعودي يروج للمخدرات في مقطع فيديو
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن شرطة منطقة عسير قامت بالقبض على شخص كان قد ظهر في مقطع فيديو بعبارات تروج لتجربة تعاطي المخدرات.

العالم - السعودية

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد والقبض على الشخص الذي ظهر في مقطع متداول في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، بعبارات داعية إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعان تتنافى مع ما يبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة عسير أن الرجل "مواطن في العقد الرابع من العمر"، مشيرا إلى أن الاستدلالات الأولية أظهرت أنه "يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى الجهات المختصة".

و عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة بقصد الترويج، فجاءت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، نظرا لاعتبار المروج يقوم بترويج آفة سامة تسبب تدمير حياة عدد من الأشخاص وإزهاق روح الإنسان.

هذا وينص القانون السعودي الجديد لعام 2021، الخاص بمكافحة المخدرات بمعاقبة كل شخص بالقتل، إذا ثبتت بحقه تهم تتعلق بتهريب المواد المخدرة أو أي نوع من المواد، التي تتعلق بالمؤثرات العقلية، وكل من يجلب أو يصدر أو يصنع وينتج مواد مخدرة أو من يقوم بزراعتها لإنتاجها وبيعها.

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