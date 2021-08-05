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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي باستقباله رئيس مجلس القضاء العراقي: لا توجد معوقات أو قيود على تطوير العلاقات بين طهران وبغداد بشتى المجالات

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

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