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القبض على متسللين حاولوا اجتياز حدود سوريا مع العراق

القبض على متسللين حاولوا اجتياز حدود سوريا مع العراق
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم الخميس، القبض على 8 متسللين من سوريا الى غربي نينوى.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان ، ان "بمعلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة 15 ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية، تم رصد تحرك 8 اشخاص باتجاه الأراضي العراقية من الجانب السوري في محاولة منهم لاجتياز الساتر الحدودي".

واضافت ان "مفارز شعبة الاستخبارات، وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 قامت بنصب كمين محكم لهم في قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى المحاذية للحدود المشتركة بين البلدين، وتمكنت من القاء القبض عليهم حال عبورهم الساتر الحدودي، وهم من حملة الجنسية السورية".

واشارت الخلية الى، انه "تمت احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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