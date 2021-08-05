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وزير الداخلية العراقي يصدر توجيها هاما بشأن تثبيت المنتسبين

وزير الداخلية العراقي يصدر توجيها هاما بشأن تثبيت المنتسبين
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

وجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بإصدار أوامر تثبيت للمنتسبين على الملاك الدائم الذين يتقاضون راتبًا شهريًا من الوزارة ومستمرين بالخدمة ولم تصدر لهم أوامر تعيين قبل وبعد أحداث ٩/٤/٢٠٠٣ والذين استوفوا شروط التعيين وقت مباشرتهم بشكل قانوني

العالم - العراق

المكتب الاعلامي لوزير الداخلية ذكر في بيان ، ان "الغانمي وجه بإصدار أوامر تثبيت للمنتسبين على الملاك الدائم الذين يتقاضون راتبًا شهريًا من الوزارة ومستمرين بالخدمة ولم تصدر لهم أوامر تعيين قبل وبعد أحداث ٩/٤/٢٠٠٣ والذين استوفوا شروط التعيين وقت مباشرتهم بشكل قانوني، حيث بلغ عددهم اكثر من ٣٠٠٠ منتسب".

واضاف ان "هذه الخطوة تأتي من أجل تثبيت حقوق هؤلاء المنتسبين وعدم ضياع مستحقاتهم التقاعدية، على أن يشمل هذا القرار المنتسبين المستمرين بالخدمة حالياً والمراتب المتوفين والشهداء برتبة شرطي واعتماد آخر ترقية بالرتبة التي كانوا يعملون بها قبل وفاتهم الحاصلين عليها وفق الضوابط والشروط".

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