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استمرار توافد ممثلي الدول لحضور مراسم اليمين للرئيس الايراني

استمرار توافد ممثلي الدول لحضور مراسم اليمين للرئيس الايراني
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الكويتي "الشيخ احمد ناصر الصباح"، ظهر اليوم الخميس الى طهران، للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد " سيد ابراهيم رئيسي".

العالم- ايران

وجرت مراسم استقبال رسمية لوزير الخارجية الكويتي لدى وصوله مطار مهراباد الدولي في طهران، بحضور عدد من كبار المسؤولي البلاد.

وورد في هذا التقرير ايضا، ان الشيخ احمد الصباح ينوي اجراء مباحثات قبيل مراسم اداء اليمين الدستورية ، مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف".

وفي سياق متصل، وصل وزير التجارة والصناعة في دولة قطر "علي الكواري"، اليوم الخميس، الى العاصمة طهران وتم استقباله من قبل كبار المسؤولين الايرانيين.

كما وصل كل من رئيس مجلس الامة الكبير في تركيا "مصطفى شانتوب" والوفد المرافق له، ورئيس حكومة اقليم كردستان العراق "نيجرفان بارزاني"، عصر اليوم الخميس الى العاصمة طهران للمشاركة في المراسم .

يذكر ان مراسم اداء اليمين الدستورية، ستجري عند الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس (5 اغسطس 2021) في مبنى مجلس الشورى الاسلامي بمشاركة جمع غفير من الشخصيات الرسمية الاجنبية من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء اخرين، اضافة الى العشرات من مدراء ومندوبي المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية والشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية من انحاء العالم.

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استمرار توافد ممثلي الدول لحضور مراسم اليمين للرئيس الايراني

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