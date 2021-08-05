مصر ترفع سعر الخبز 300 بالمئة

العالم - مصر

وقال الاتحاد في بيان، الخميس، إن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم لن يكون له أي أثر على سعر الخبز السياحي الذي يباع بخمسين قرشا (3 سنتات)، وجنيه للمستهلكين (6 سنتات).

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إن الوقت حان لرفع ثمن الخبز المدعوم، لتوفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس وتبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه (508.7 ملايين دولار).

وتبلغ مخصصات دعم رغيف الخبز 50.5 مليار جنيه (3.21 مليار دولار)، في ميزانية العام المالي الحالي 2021/2022.

وأشار الاتحاد اليوم، إلى وجود هدر لما يتم إنتاجه يوميا من الخبز المدعم، واستغلاله في غير الغرض من إنتاجه، مثل علف الطيور والمواشي بنسبة تتراوح بين 25 و 35 بالمئة من إجمالي حجم الإنتاج.

وأوضح أن "منظومة دعم رغيف الخبز تعاني منذ فترة كبيرة، من إهدار جسيم لموارد الدولة".

وبحسب تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم استبدال الخبز المدعم خلال أبريل/ نيسان الماضي، أي تزامنا مع شهر رمضان، بسلع، يبلغ إجمالي قيمتها 265 مليون جنيه (16.9 مليون دولار).