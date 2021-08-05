الاجتماع القادم للترويكا الموسعة بشأن افغانستان قريبا بالدوحة

العالم-افغانستان

وقال بيكانتوف، اليوم الخميس: "ما زلنا نسعى لتبدأ جميع الأطراف في أفغانستان محادثات السلام، وتحقيقا لهذه الغاية، من المقرر أن يشارك المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير نابيفيتش كابولوف، في الاجتماع المقبل للترويكا الموسعة التي تضم روسيا وامريكا والصين وباكستان في الدوحة يوم 11 أغسطس".

هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن الوضع في أفغانستان يتدهور بسرعة كبيرة، مشيرا إلى زيادة حالة عدم اليقين في الوضعين السياسي والعسكري فيها على خلفية الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية.

وأوضح أن "الآليات التي أثبتت جدواها كصيغة موسكو، ومجموعة الاتصال المشتركة "منظمة شنغهاي للتعاون-أفغانستان"، وكذلك "الترويكا" الموسعة لروسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان، تهدف إلى المساعدة في تهيئة الظروف اللازمة للتحرك في اتجاه سلام طويل الأمد".

وأشار إلى أنه "قد ينضم لاعبون خارجيون مؤثرون آخرون إلى عمل هذه "الترويكا"، لافتا إلى أن روسيا تبحث مع الشركاء هذه الاحتمالية".

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية ، في وقت سابق، سيطرتها على أكثر من 70 في المئة من الحدود المشتركة بين أفغانستان وطاجيكستان؛ معربة عن ثقتها بعدم تمكن القوات الحكومة في كابول من استعادة السيطرة على المناطق الشمالية من البلاد.