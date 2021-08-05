شاهد بالفيديو.. نص اليمين الدستورية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

العالم - إيران

وفي كلمة له بمجلس الشورى الإسلامي بعد أداء اليمين قال رئيسي: إن بزوغ الثورة الإسلامية في إيران فتح فصلا جديدا من الحرية والديمقراطية في البلاد.

وأضاف أن إرادة الشعب الإيراني تجسدت لمواصلة مسيرة الثورة لتكون البلاد على طريق الحرية والعدالة والتطور، وصرح: أعتز أن أكون خادما للشعب الإيراني.

وأشار إلى أن الانتخابات كانت بداية انطلاقة مشاركة الشعب وليس إنتهاء مشاركته، مؤكدا: نريد أن نستمر بالتعاون البناء مع كل دول العالم، و سنكون إلى جانب المظلوم أينما كان في سوريا أو فلسطين أو أفريقيا أو اليمن.

واكد رئيسي: نريد تشكيل حكومة تحارب الفساد... الشعب يريد حريته الثقافية والإجتماعية... أبناء الشعب يريدون إزالة المضايقات على معيشتهم وأن يعيش المجتمع الفرح... اليوم حان وقتنا لكي نؤدي الأمانة لهذا الشعب العظيم، وسوف نشكل حكومة تمثل الوفاق الوطني في البلاد.

وأضاف: نحن ملتزمون بمبادىء الثورة الإسلامية في تجفيف الفساد ودعم الاقتصاد الوطني.

وأعرب عن أمله بأن: يكون المستقبل زاهراً أمامنا ويكون لائقاً بالجمهورية الإسلامية.. إن نجاح الشعب الإيراني هو أكبر وأبعد من أي سلطة ويحتاج إلى تعاون الجميع.

ودعا الرئيس الإيراني إلى حل الأزمات الاقليمية من خلال الحوار الحقيقي بين دول المنطقة، مؤكدا: نمد يد الصداقة لكل دول المنطقة خاصة الدول الجوار وأقبل يدهم بكل حرارة.

وطالب بإلغاء شتى أنواع الحظر على الشعب الإيراني، وقال إنه يرحب بأي مشروع لتحقيق هذه المهمة، مؤكدا أن: البرنامج النووي الإيراني سلمي والسلاح النووي محرم شرعا في عقيدتنا ولن يكون له موطئ قدم في استراتيجيتنا.

واضاف رئيسي: إن التدخل الأجنبي في المنطقة لا يحل أي مشكلة بل هو المشكلة بعينها.

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