مراسم القسم الدستوري أكبر فشل للمؤامرة الامريكية الاسرائيلية ضد ايران

العالم - كشكول

يأتي هذا في وقت تحاول فيه أمريكا والكيان الاسرائيلي بمساعدة بريطانيا ووسائل الإعلام العربية المأجورة، تأليب الرأي العالمي ضد ايران تحت مزاعم شتى كان آخرها الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط اسرائيلية قبالة ساحل عمان الاسبوع الماضي، ويحاول الكيان الاسرائيلي استغلال هذا الحادث لعرض ايران كتهديد وتسانده امريكا وبريطانيا في هذا، وفي هذا الامر يمكن مناقشة عدة اعتبارات:

أولا: لم يكن أمام الكيان الاسرائيلي بعد فشل محاولاته المتكررة في تشويه صورة الجمهورية الاسلامية وعرضها كتهديد نووي تارة وتهديد اقليمي تارة أخرى، علاوة على فشله في ثني الدول العظمى التي تدرك قدرات وطاقات ايران الاقتصادية والعلمية عن فكرة التوافق مع ايران نوويا، لم يكن امامه سوى ان ينتقل الى مرحلة جديدة تتحدث عن أمن المياه الدولية.

ثانيا: يروق لأمريكا التي ترفض الامتثال لرغبة الكيان الاسرائيلي في عدم مناقشة اتفاق نووي مع ايران ان ترضي رغبات هذا الكيان في عرض ايران كتهديد من منظور آخر وهو الامن البحري مثلا، أو التكلم عن برنامج ايران الصاروخي ومحاولة ايقاف تطويره على الرغم من أنه برنامج دفاعي ويتعلق بأمن ايران القومي ولايحق لأحد الحديث عنه خاصة من قبل من يهدد امن المنطقة ويعتدي على اهلها ويحتل أراضيها كأمريكا والكيان الاسرائيلي.

ثالثا: تحاول امريكا عبر الضغط على ايران سياسيا، خاصة بعد فشلها في عزل ايران عن محيطها الاقليمي وفشل عقوباتها الاقتصادية على الشعب الايراني، تحاول اقناع الجمهورية الاسلامية في تليين موقفها في ما يتعلق بالاتفاق النووي، من هنا يأتي تأكيد امريكا على "رد جماعي" على الهجوم الذي استهدف الناقلة الاسرائيلية رغم عدم وجود أي دليل بيد هؤلاء حول من نفذ الهجوم ومن هنا يمكن معرفة ان الامر سياسي بحت.

رابعا: ليس أمام بينيت ومعه لابيد اللذين تغلبا على معارضهم الحالي ومنافسهم السابق نتنياهو بصعوبة فائقة سوى البروباغندا الاعلامية لتثبيت اقدامهما أمام الرأي العام الاسرائيلي والنجاة من الانتقادات حول ضعفهم، خاصة بعد الفشل الاخير للعدوان الصهيوني على سوريا والذي كان موضوع الاعلام الاول لاكثر من 10 أيام.

خامسا: لماذا ستنكر ايران هجوما نفذته بنجاح على مصالح اسرائيلية ان كان الكيان الاسرائيلي يفتخر باغتيال علماء ايرانيين ويفتخر بتنفيذ عمليات تخريب في الجمهورية الاسلامية ويفتخر بقصف رجال المقاومة في سوريا، وهل الانتهاكات الاسرائيلية هذه مشروعة والرد الايراني "المفترض" عليها محرم وغير شرعي؟!.

على الكيان الاسرائيلي ان يعلم ان ايران في حال ارادت ان ترد على اعتداءاته وانتهاكاته فإنها سترد بحزم وعلنا، كما ردت على امريكا عندما اغتالت الشهيد الفريق قاسم سليماني وأمطرت قاعدتها في العراق بالصواريخ علنا، واما عن محاولات أمريكا وربيبها الصهيوني في عزل ايران وإظهارها كتهديد فإن الحضور الكبير في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد، رغم ظروف كورونا التي تعصف بالعالم، أكبر دليل فشلهم وعلى ان الكيان الاسرائيلي وداعموه فشلوا في تحويل هجوم من قبل مجهول على الكيان الاسرائيلي الى هجوم او تهديد للأمن البحري كما يزعمون وسترفض بقية دول العالم المشاركة في حرب هي حرب الكيان الاسرائيلي الذي يعتدي على الآخرين ويدفعهم للرد ولن يشاركوا في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل إلا اذا كانوا مستفيدين كأمريكا وبريطانيا.