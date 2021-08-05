محمد علي الحوثي: فرص الغش والرشوة والعرقلة في هيئة الأراضي ستتوقف

العالم - اليمن

وخلال اختتام المنظومة العدلية والهيئة العامة للأراضي ورشة عمل لتعزيز دور السلطة القضائية في حماية الملكيات العامة والخاصة والموقوفة، نصح الحوثي المواطنين بعدم شراء أي أرض إلا بوجود شهود مجاورين للأرض وعدم كتابة أي بصيرة الا بحضور هؤلاء الشهود.

وحذر بقوله: "على الجميع أن يفهم بأن فرص الغش والرشوة والعرقلة في الهيئة ستتوقف"، داعيا الشعب إلى قطع أي طريق نحو الرشوة والفساد وتوثيق أي مظهر من مظاهرها.

الورشة أوصت في ختام أعمالها، برفع برقية إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب بضرورة استكمال وإصدار قانون السجل العقاري والمنظور أمام المجلس منذ سنوات للحد من المنازعات العقارية وصون الممتلكات.

ودعت الورشة الهيئة العامة للأراضي إلى سرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاسبة المتلاعبين والمعرقلين للمعاملات.

كما أوصت الورشة بالعمل على اعتماد إجراء الفرز قانونا للمراهق الملاصقة للأراضي الزراعية بنسبة 50٪ للمواطن و50٪ للدولة.