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مقتل 24 جنديا بهجوم "بوكو حرام" في منطقة بحيرة تشاد

مقتل 24 جنديا بهجوم
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول محلي تشادي مقتل 24 جنديا بهجوم شنته جماعة "بوكو حرام" في منطقة بحيرة تشاد، وذلك إثر توقف عناصر من دورية عسكرية للاستراحة في هذه المنطقة التي تشهد هجمات منتظمة للمتمردين.

العالم-افريقيا

وشنت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية الأربعاء هجوما في منطقة بحيرة تشاد التي كثيرا ما تشهد هجمات مسلحة، قتل على أثره 24 جنديا تشاديا على الأقل وجرح آخرون بحسب ما ذكره حاجي جديدي نائب مسؤول المنطقة اليوم الخميس.

وأكد المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عظيم برماندوا أغونا، حدوث الهجوم الذي وقع في جزيرة تشوكو تيليا التي تبعد 190 كلم شمال غرب العاصمة نجامينا، لكنه رفض ذكر أي حصيلة.

وقال جديدي إن "عناصر عائدين من دورية كانوا يستريحون عندما هاجمتهم بوكو حرام" وأضاف أن "24 جنديا قتلوا وجرح آخرون وتوزع عدد من العسكريين في أنحاء المنطقة".

وتنشط جماعة "بوكو حرام" الإرهابية أو جناحها المنشق الذي بات ينشط تحت اسم تنظيم "الدولة الإسلامية" في غرب إفريقيا "إيسواب" في منطقة بحيرة تشاد المكونة من مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر صغيرة مأهولة.

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