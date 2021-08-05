شاهد.. نوايا عدوانية تصعيدية خلف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان

العالم - لبنان

في تطور لافت اشتعلت جبهة الجنوب اللبناني جراء الاعتداءات البرية والجوية الإسرائيلية، في توقيت أثار الأسئلة وحرك مواقف رسمية لبنانية وفلسطينية.

في المواقف اللبنانية أكد الرئيس ميشال عون أن الغارات الجوية الإسرائيلية على بعض قرى الجنوب اللبناني هي الأولى منذ العام 2006 وهي تؤشر إلى وجود نوايا عدوانية إسرائيلية تصعيدية.

عون رأى أن تقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع الكيان الإسرائيلي عن استمرار اعتداءاته على لبنان، معتبرا استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي للقرى اللبنانية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته .

بالموازاة، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من وزيرة الخارجية زينة عكر الإيعاز إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان.

في المواقف أيضا اعتبر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن القصف الإسرائيلي على لبنان يلزمه تجميع الطاقات لمواجهته ولجم عدوانه.

وأكد قاسم أن الإرهاب الصهيوني الممتد في كل جغرافيا المنطقة، لن يوقف مقاومة شعوب الأمة للمشروع الاستعماري الصهيوني الذي يستهدف التوسع على أرضها، والاستيلاء على مقدرات الأمة.

كما حذرت الجامعة العربية من مغبة التصعيد في جنوب لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعلن تنفيذ ضربات جوية لمناطق في جنوب لبنان، وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي فإن الغارات استهدفت مناطق أطلقت منها قذائف صاروخية، مضيفا أن الغارات سوف تتواصل وقد تتصاعد في مواجهة أي استهداف لكيانه المحتل.

تلك التطورات جاءت عقب سقوط قذائف صاروخية أطلقت من جنوب لبنان الأربعاء باتجاه مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، حيث أعلن جيش الاحتلال الرد على مصادر النيران بإطلاق قذائف مدفعية على مناطق في جنوبي لبنان أدت إلى نشوب عدة حرائق.

وهنا تتوقع مصادر لبنانية متابعة أن تكون تلك التطورات محاولة لإعادة خلط الأوراق على جبهة الجنوب اللبناني، ما يمكن أن يشكل غطاء لاعتداءات إسرائيلية محتملة، بحجج إطلاق الصواريخ المجهولة المصدر على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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