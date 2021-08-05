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تاكيد ايراني عراقي على تنفيذ الاتفاقات القضائية المشتركة

تاكيد ايراني عراقي على تنفيذ الاتفاقات القضائية المشتركة
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس السلطة القضائية "غلام حسين محسني ايجئي" ورئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي "فائق زيدان" على تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة الموقعة بين البلدين.

العالم- ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيسي جهاز القضاء في كلا البلدين، على هامش مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" اليوم الخميس بطهران.

واشار حجة الاسلام ايجئي في هذا اللقاء، الى ضرورة متابعة وتنفيذ التوافقات التي ابرمت بين ايران والعراق خلال زيارة التي قام بها وفد قضائي ايراني رفيع المستوى في العام الماضي الى بغداد.

واضاف : لقد تم في هذه الزيارة التوقيع على 3 مذكرات تفاهم اساسية بين منظمتي الرقابة والسجون والنيابة العامة في ايران مع الجانب العراقي؛ داعيا الى تشكيل لجنة معنية بتنفيذ هذه الاتفاقات في اسرع وقت ممكن.

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