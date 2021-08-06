الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فنزويلا تجرى تعديلا فى وحدتها النقدية وتزيل 6 أصفار لتسهيل تداولها

فنزويلا تجرى تعديلا فى وحدتها النقدية وتزيل 6 أصفار لتسهيل تداولها
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أجرى البنك المركزى الفنزويلي، تعديلا على الوحدة النقدية للبلاد، وقال إن فنزويلا ستزيل ستة أصفار من عملتها التى تعانى من التضخم ، لتسهيل تداولها.

العالم - الأميركيتان

وذكرت صحيفة (بوينس أيريس تايمز) الأرجنتينية أن التغيير سيصبح سارى المفعول فى أول أكتوبر مع إصدار أوراق عملات جديدة تسمى بوليفار الرقمي.

وقال البنك المركزى "سيتم تقسيم جميع المبالغ النقدية المعبر عنها بالعملة الوطنية على المليون".

وأضاف أن الهدف من التغيير هو "تسهيل" استخدام البوليفار.

وتعتبر هذه هى المرة الثالثة خلال 13 عاما التى تستخدم فيها فنزويلا - التى تعانى من أسوأ أزمة اقتصادية فى عصرها الحديث - مثل هذا الإجراء.. ففى أغسطس 2018، أزالت الحكومة خمسة أصفار من أوراقها البنكية، بعد أن أزالت ثلاثة فى عام 2008. وفى عام 2018، استبدلت الحكومة بوليفار القوى بالبوليفار السيادي.

وتعانى الدولة منتجة النفط، التى كانت ثرية فى يوم من الأيام، من العام الرابع من التضخم الشديد والثامن من الركود. ومنذ يناير حتى مايو الماضيين ارتفعت الأسعار 265 %. وبحسب أرقام البنك المركزي، بلغ التضخم ما يقرب من 3000 % فى 2020 ، وأكثر من 9500 % فى العام السابق له.

روابط ذات صلة

ضجة في مصر بسبب ظهور ألوان ’علم المثليين’ بتصميم العملة الجديدة

انتعاش العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي

أمريكا وفيتنام تتوصلان إلى اتفاق بشأن العملة

مصطفى الكاظمي يلتقي في واشنطن برئيس البنك الدولي

بريطانيا تجدد اعترافها بالمعارض 'غوايدو' رئيسا لفنزويلا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خفايا توقيت التصعيد العسكري الاخير للاحتلال على لبنان +بالفيديو

هاشتاغ.. الإساءة لليمنيين في مسلسل "رشاش" السعودي

هاشتاغ.. رفع سعر رغيف الخبز في مصر

ما سر اختيار "إسرائيل" اسم بيغاسوس لعملية التجسس؟

المستوطنون الصهاينة يعتدون على المنطقة الأثرية في سبسطية

هاشتاغ.. احتجاجات في ذكرى انفجار مرفأ بيروت