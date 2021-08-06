فنزويلا تجرى تعديلا فى وحدتها النقدية وتزيل 6 أصفار لتسهيل تداولها

العالم - الأميركيتان

وذكرت صحيفة (بوينس أيريس تايمز) الأرجنتينية أن التغيير سيصبح سارى المفعول فى أول أكتوبر مع إصدار أوراق عملات جديدة تسمى بوليفار الرقمي.

وقال البنك المركزى "سيتم تقسيم جميع المبالغ النقدية المعبر عنها بالعملة الوطنية على المليون".

وأضاف أن الهدف من التغيير هو "تسهيل" استخدام البوليفار.

وتعتبر هذه هى المرة الثالثة خلال 13 عاما التى تستخدم فيها فنزويلا - التى تعانى من أسوأ أزمة اقتصادية فى عصرها الحديث - مثل هذا الإجراء.. ففى أغسطس 2018، أزالت الحكومة خمسة أصفار من أوراقها البنكية، بعد أن أزالت ثلاثة فى عام 2008. وفى عام 2018، استبدلت الحكومة بوليفار القوى بالبوليفار السيادي.

وتعانى الدولة منتجة النفط، التى كانت ثرية فى يوم من الأيام، من العام الرابع من التضخم الشديد والثامن من الركود. ومنذ يناير حتى مايو الماضيين ارتفعت الأسعار 265 %. وبحسب أرقام البنك المركزي، بلغ التضخم ما يقرب من 3000 % فى 2020 ، وأكثر من 9500 % فى العام السابق له.