الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس التونسي يتعهد بعدم الرجوع الى الوراء وعدم الحوار مع الكاذبين

الرئيس التونسي يتعهد بعدم الرجوع الى الوراء وعدم الحوار مع الكاذبين
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

تعهّد الرئيس التونسي قيس سعيّد بعدم المساس بالحقوق والحريات، رافضاً الحوار "إلا مع الصادقين الثابتين".

العالم - تونس

وقال سعيّد، لدى استقباله الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، بشير الكثيري، "لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب"، مضيفاً إنه "لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس بالحقوق والحريات" و"لا مجال للعودة إلى الوراء".

وشدد على أنه لا مجال للمسّ بقوت التونسيين، وسيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات، بالقول: "من يعمدون إلى حرق الحقول أو حرق الغابات، سيجابهون أيضاً بنار القانون"، مشيراً إلى "ضرورة القطع مع ما حصل في السنوات الماضية، في إشارة إلى ما عرف بقضية القمح المسرطن".

وأوضح أن "هناك أحراراً وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخاً جديداً لتونس"، مضيفاً : "نحن لا نريد أن نظلم أحداً، ولا أن نمسّ بأي جهة، لكن نحن نحمل الأمانة".

ودعا الرئيس التونسي إلى الارتقاء إلى اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد، قائلاً إنه يردد شعاراً طالما جرى رفعه وهو "خبز وماء، ولا رجوع إلى الوراء". وأضاف: "سنذهب قدماً في صناعة تاريخ جديد لتونس".

ويأتي تصريح سعيّد عقب دعوة مجلس شورى حركة "النهضة"، في وقت سابق اليوم، إلى إطلاق حوار وطني للمضيّ في إصلاحات سياسية واقتصادية، وإنهاء تعليق اختصاصات البرلمان.

روابط ذات صلة

اتحاد عام تونس للشغل يطلب من سعيد خارطة طريق الخروج من الوضع الحالي

النهضة تصادق على تشكيل خلية أزمة لإعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة

أزمة «النهضة» تكبر: التضحية بالغنوشي خيار الضرورة؟

شاهد آخر التطورات السياسية في تونس 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رضائي: العلاقات مع قطر تمهد للامن والسلام في المنطقة

لجنة المتابعة في الـ48 تحذّر من ظروف العزل الإفرادي للشيخ رائد صلاح

السعودية بين الوهابية والنيوليبرالية: بحثاً عن رداء الشرعية

بريطانيا..أحكام بسجن 7 متورطين في جريمة قتل مسلمة

'القاعدة' ما بعد البيضاء: أين المفرّ؟

الرئيس التونسي يتعهد بعدم الرجوع الى الوراء وعدم الحوار مع الكاذبين