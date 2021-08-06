رئيسي: سياستنا تجاه تركيا قائمة على رفع مستوى العلاقات بجميع المجالات

العالم - ايران

ولدى استقباله رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب يوم الخميس، نوه آية الله ابراهيم رئيسي بالعلاقات المتينة بين ايران وتركيا والقواسم المشتركة بين شعبي البلدين، وقال: ان نجاح العلاقات بين البلدين المتجاورين يتوقف على تمتين العلاقات بينهما على جميع الأصعدة.

واكد رئيسي ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة القادمة تتمثل في توسيع العلاقات، الى اعلى حد وفي مختلف المجالات، مع دولة تركيا الصديقة والشقيقة.

واضاف: ان طهران وانقرة لديهما امكانيات مناسبة لتنمية العلاقات الثنائية، وبما يصب بنحو مؤثر في تطوير التعاون الاقليمي بين البلدين.

من جانبه، أبلغ شنطوب تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى آية الله رئيسي بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا لايران.

واكد رئيس البرلمان التركي، في هذا اللقاء، ان نطاق العلاقات بين انقرة وطهران تجاوز مستوى الاواصر الجيدة بين هذين البلدين الجارين، لكونها ذات اهمية كبيرة على الصعيد الدولي وفي سياق تحقيق السلام والاستقرار ايضا.

كما تطلع شنطوب بأن يسهم الاجتماع القادم للمجلس الاعلى للتعاون بين ايران وتركيا في اتخاذ خطوات كبيرة لرفع مستوى التعاون الثنائي.

كما عبر رئيس البرلمان التركي عن قلق بلاده بشأن التطورات في افغانستان؛ وقال: ان عدم تحقيق اي تقدم في عملية السلام الافغانية من شانه ان يؤدي الى فراغ امني في هذا البلد؛ داعيا الى تعزيز التعاون بين طهران وانقرة للدفع بعملية السلام والاستقرار في افغانستان.