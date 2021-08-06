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هاشتاغ.. احتجاجات في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2021.08.06 – أحيا لبنان الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.. إحتشد اللبنانيون في شوارع العاصمة بيروت مطالبين بمحاكمة المسؤولين عن الانفجار.

العالم - لبنان

شباب لبنانيون تجمعوا وسط العاصمة بيروت حيث اشتبكوا مع قوات الأمن حتى ساعات المساء.

كما في الشارع، مواقع التواصل كانت حاشدة بالتعليقات في ذكرى الرابع من آب.

"سعيد" كتب هنا: عام على انفجار المرفأ وبيروت لا زالت حزينة لم تندمل جراحها ولا حفرة الانفجار اندملت ولا الحقيقة ظهرت ولا الأهالي شعروا بأنهم ينتمون لوطن يحميهم.

الوزير اللبناني السابق "ناصر قنديل" غرد معلقا على الذكرى: تركز الدول الغربية على تحقيق لبناني في تفجير المرفأ للتهرب من فضيحة فشل القرار 1701 والقوات الدولية، أو تأمرها لإدخال النترات للمعارضة السورية.. ولأنها تثق بأن التحقيق اللبناني يمكن السيطرة عليه لتصفية حسابات داخلية دون الفضيحة الدولية.

نختم مع "مهدي" الذي كتب: إنفجار المرفأ سقط فيه شهداء وجرحى من كل البلاد تقريبا.. الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى من أي بلد كانوا.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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