هاشتاغ.. الإساءة لليمنيين في مسلسل "رشاش" السعودي

العالم - السعودية

الإساءة هذه، والتي هي ليست الأولى في هذا السياق، أثارت غضب اليمنيين، حيث يصور المشهد اليمن بلدا للمخدرات والنساء الرخيصات.

ردود أفعال قوية على هذا المشهد، لاسيما على مواقع التواصل من خلال هاشتاغ رشاش يسيء لليمن.

من التغريدات لدينا تغريدة نشرتها "إلهام اليمني" وفيها: بعد أن دمرت اليمن، السعودية تنتهك أعراض اليمنيين ببثها المسلسل السعودي رشاش على قناة إم بي سي.. ولا تنتظروا أي تحرك من "الحكومة الشرعية" بشأن ذلك لأن من باع وطنه يبيع عرضه وبأرخص ثمن.

"محمد المليكي" بدوره علق: في الوقت الذي كانت فيه العرب تدفن بناتهم أحياء خشية العار والفضيحة، كانت نساء اليمن تتربع على العرش وتخاطب الأنبياء ويحمل عرشها بطرفة عين بأمر الله وتنقل أخبارها الطيور.

نختم مع تغريدة "عبدالله ناصر" الذي كتب: من يقوم بمثل هكذا أفعال ليست فية ذرة مرؤة، ولابد من محاسبة المؤلف وكاتب النص والمراجع والمخرج وعدم الاكتفاء بالحديث عن الممثل فقط.

التفاصيل في الفيديو المرفق..