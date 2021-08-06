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هايتي تطلب لجنة أممية للتحقيق في مقتل رئيسها

هايتي تطلب لجنة أممية للتحقيق في مقتل رئيسها
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

طلبت حكومة هايتي مساعدة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي في مقتل الرئيس جوفينيل مويز الشهر الماضي، حسبما أفادت سفارة هايتي في جمهورية الدومينيكان.

العالم - الأميركيتان

ونقلت رويترز عن السفارة بيانا قالت فيه إن هايتي طلبت المساعدة في رسالة بتاريخ الثالث من أغسطس/ آب موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحددت حكومة هايتي طلبها في تشكيل "لجنة تحقيق دولية" فضلا عن محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه بهم.

وجاء في الرسالة التي وقعها وزير الخارجية، كلود جوزيف، إن هايتي تعتبر الهجوم على مويز في مقر إقامته جريمة دولية بسبب الدور المزعوم لأجانب في التخطيط لها وتمويلها وتنفيذها.

وأعلنت السلطات في هايتي، يوم الجمعة الماضي، الاشتباه بتورط القاضية السابقة في المحكمة العليا، وينديل كوك ثيلوت، بمقتل الرئيس جوفينيل مويز، في وقت سابق هذا الشهر.

ووجهت الشرطة الهايتية، اتهامات جديدة ضد القاضية بشأن صلتها باغتيال الرئيس مويز، قائلة إنها التقت ببعض المرتزقة الكولومبيين المتهمين بقتله، بحسب رويترز.

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