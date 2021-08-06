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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا قرب سلفيت

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا قرب سلفيت
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أسيرا محررا من مركبة على طريق وادي قانا بين مدينتي سلفيت وقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مؤيد القاق من بلدة كفل حارس قضاء سلفيت على مدخل بلدة ديرستيا في واد قانا شمال مدينة سلفيت.

والقاق؛ أسير محرر اعتقل أكثر من مرة في سجون الاحتلال ولديه شقيق أسير أيضا.

وبحسب آخر الاحصائيات؛ فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران 2021، نحو (4850) أسيرًا، منهم (41) أسيرة حتى نهاية حزيران، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (225)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540).

وبلغ عدد حالات الاعتقال لشهر حزيران 2021، نحو (615) حالة اعتقال، من بينهم (92) طفلًا، و(24) من النساء؛ فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (100)، من بينهم (65) أمرًا جديدًا، و(35) تجديد.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

ووثق التقرير (115) مداهمة لمنازل المواطنين و(325) اقتحاما بمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (406) مواطنًا بمن فيهم النساء والأطفال.

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