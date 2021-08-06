الدفاع المدني السوري يسيطر على حريقين بصهريج نقل محروقات و بالاراضي الزراعية

العالم - سوريا

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لسانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغا حول نشوب حريق بالأراضي الزراعية لبلدة المرانة وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع الأهالي على محاصرة الحريق ومنع امتداده والسيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة.

وفي سياق متصل أخمدت كوادر إطفاء حمص فجر اليوم حريقا نشب بصهريج نقل محروقات محمل بمادة البنزين جراء تدهوره على الطريق الدولي حمص-دمشق قرب المدينة الصناعية بحسياء.

وذكر العميد حسن عمار قائد فوج إطفاء حمص أن عناصر إطفاء الفوج والدفاع المدني وإطفاء مصفاة حمص وشركة المتين تمكنوا من إخماد الحريق الذي نشب بالصهريج.

بدوره أوضح مصدر في مركز شرطة الطرق العامة بحسياء أن سبب تدهور الصهريج انفجار العجلة الأمامية ما أدى لتدهوره وانقلابه مبينا أنه تم إسعاف السائق إلى المشفى لتلقي العلاج وتأمين الطريق.

وكانت كوادر إطفاء حمص أخمدت منذ يومين حريقا نشب بصهريج محمل بالبنزين تدهور قرب تلكلخ على الطريق الدولي حمص طرطوس.