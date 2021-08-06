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زوما من السجن إلى المستشفى.. تحت الملاحظة

زوما من السجن إلى المستشفى.. تحت الملاحظة
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخدمات الإصلاحية في جنوب أفريقيا أن الرئيس السابق جاكوب زوما، المسجون حاليا، نقل إلى المستشفى، لوضعه تحت الملاحظة.

العالم - افريقيا

وقالت الوزارة، في بيان، طبقا لوكالة بلومبرج للأنباء، إن "الفحص الروتيني كشف ضرورة نقل زوما للمستشفى"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويقضي زوما، 79 عاما، عقوبة السجن 15 شهرا منذ يوليو/تموز بعد إدانته بازدراء المحكمة، لأنه خالف أمرا قضائيا بالإدلاء بأقواله في تحقيق يتعلق بالفساد.

وأثار الحكم بحبسه مظاهرات تحولت إلى أعمال شغب، وراح ضحيتها 354 شخصا على الأقل.

ومن المقرر أن يمثل زوما أمام القضاء يوم 11 أغسطس/آب بتهم تتعلق بتقاضي رشاوى من شركات سلاح في تسعينيات القرن الماضي.

والشهر الماضي، سمح لرئيس جنوب أفريقيا السابق، بمغادرة السجن بدوافع إنسانية لحضور جنازة شقيقه الأصغر.

وقالت الحكومة حينها، إن زوما، الذي أشعل سجنه هذا الشهر أسوأ أعمال عنف في جنوب أفريقيا منذ سنوات، عاد إلى السجن بحلول العصر.

وحبس زوما في سجن إستكورت منذ تسليم نفسه في السابع من يوليو/تموز الماضي، لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة ازدراء القضاء، ويقع السجن في كوازولو ناتال.

ونفى الرئيس السابق هذه التهم، وحاول بلا جدوى إسقاط القضية، فيما سيواجه زوما عقوبة السجن لمدة 25 عاما حال الإدانة.

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