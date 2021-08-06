الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: صفارات إنذار في الجليل الأعلى والجولان وصوت إطلاق مدفعيه من قبل العدو الإسرائيلي

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 اشتباكات عشائرية في قرى غرب بعلبك شرق لبنان

مصر.. أكثر من 15 ألف متهم أمام دوائر الإرهاب خلال 6 أشهر

وسط خلافات مع الشركة المصنعة.. "القطرية" توقف تشغيل 13 طائرة "إيرباص"

رشقات صاروخية  على القاعدة العسكرية  الصهيونية

هذا ما قاله آية الله رئيسي للمبعوث الاماراتي

القبض على 5 متسللين من سوريا الى العراق