شاهد.. إحياء الذكرى الـ76 للقصف الأميركي لهيروشيما و ناغازاكي

العالم - آسيا والباسيفيك

قرعت الأجراس في مدينة هيروشيما اليابانية اليوم في الذكرى الـ76 لأول قصف بقنبلة ذرية في العالم، في مراسم محدودة النطاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت سلطات المدينة أنها قررت إجراء المراسم نظرا لأهمية ذكرى القصف الذي أودى بحياة 140 ألف شخص .

ووسط جدل مرتبط برفض اللجنة الأولمبية الدولية الدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت خلال دورة الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو، حضر ناجون وأقرباء عدد من الضحايا وقلة من المسؤولين الأجانب المراسم التي جرت في المدينة الواقعة في غرب اليابان لتكريم ذكرى الضحايا والدعوة إلى السلام في العالم.

ووقف المشاركون دقيقة صمت عند الساعة الثامنة و25 دقيقة، ساعة سقوط القنبلة الذرية الأميركية على المدينة قبل 76 عاما.

وفي عام 1945 ألقت طائرة حربية أميركية قنبلة أطلق عليها اسم "الصبي الصغير" ومحت المدينة لتقتل 140 ألفا من سكانها الذين قدرعددهم بنحو 350 ألف نسمة، بينما لقي آلاف آخرون حتفهم لاحقا بسبب الإصابات أو الأمراض المرتبطة بالإشعاع.

هذا بينما سقط 74 ألف قتيل في القنبلة الذرية التي ألقيت على ناغازاكي بعد ثلاثة أيام، لتستسلم اليابان بعد أسبوعين، منهية بذلك الحرب العالمية الثانية.

وبعد الحرب العالمية الثانية، تمت إعادة بناء هيروشيما، على الرغم من أنه تم وضع جزء مدمر جانبا كتذكير بآثار القنبلة الذرية والتقطت له العديد من الصور، وتم جمع 12 صورة تصور المدينة بعد التفجير من جميع نواحيها.

كما يتجمع في شهر أغسطس من كل عام آلاف الأشخاص في متنزه السلام التذكاري للمشاركة في خدمات دينية تحيي ذكرى القصف.

التفاصيل في الفيديو المرفق..