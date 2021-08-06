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انخفاض طفيف على درجات الحرارة في سوريا

انخفاض طفيف على درجات الحرارة في سوريا
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

توالي درجات الحرارة في سوريا انخفاضها التدريجي البسيط مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً وبين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق منطقة الجزيرة وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تستمر درجات الحرارة بالانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

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