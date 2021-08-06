حوادث السفن في المنطقة واتهام إيران بها

العالم - هاشتاغ

01. مسرحية بإخراج وتمثيل وسيناريو سطحي ومكشوف.. هذا التوصيف هو ما ينطبق على مسرحيات حوادث السفن في المنطقة ومسارعة الدول الغربية والكيان الإسرائيلي لاتهام إيران ايران بالوقوف وراءها.. فهل تعلم هذه الأطراف أن افتعال الأحداث لتبرير سياسات عدائية لم يعد ينطلي على الآخرين؟.. طبعا ما تشهده المنطقة من حوادث سفن، أثار نقاشات واسعة على مواقع التواصل.

02. أحيا لبنان الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.. إحتشد اللبنانيون في شوارع العاصمة بيروت مطالبين بمحاكمة المسؤولين عن الانفجار.. شباب لبنانيون تجمعوا وسط العاصمة بيروت حيث اشتبكوا مع قوات الأمن حتى ساعات المساء.. كما في الشارع، مواقع التواصل كانت حاشدة بالتعليقات في ذكرى الرابع من آب.

03. يبدو أن للمصريين قصة طويلة مع ارتفاع الأسعار، فبعد الوقود والغاز والعديد من السلع، جاء دور رغيف الخبز.. أو رغيف العيش كما يسميه المصريون.. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الوقت حان لرفع سعر رغيف الخبز.

مقارنة رغيف الخبز بالسجائر أثار غضبا لدى المصريين.. لكنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ هكذا خطوة.. فبالرغم من أن سعر الرغيف لم يتغير منذ سنوات طويلة إلا أن الدعم على المواد الأولية رفع في السنوات الأخيرة.. الغضب وصل إلى مواقع التواصل من خلال هاشتاغات عديدة.

04. بدأت قناة إم بي سي السعودية قبل أيام عرض مسلسل "رشاش" الذي يحكي قصة واقعية حصلت في ثمانينيات القرن الماضي في السعودية وهي قصة قاطع الطرق "رشاش العتيبي".. المشكلة ليست هنا، بل في إساءة كبيرة مرت في أحد مشاهد المسلسل لليمن.

الإساءة هذه، والتي هي ليست الأولى في هذا السياق، أثارت غضب اليمنيين، حيث يصور المشهد اليمن بلدا للمخدرات والنساء الرخيصات.. ردود أفعال قوية على هذا المشهد، لاسيما على مواقع التواصل من خلال هاشتاغ رشاش يسيء لليمن.