القبة الحديدية لم تسقط كل الصواريخ .. رد المقاومة الاسلامية فاجأ المؤسسة الأمنية "الاسرائيلية"

العالم – الاحتلال

وبعد أن أكدت المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة انها قصفت محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا ردا على الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على لبنان، أعلن الاعلام الاسرائيلي أن رد حزب الله جاء إلى حد كبير بمثابة مفاجأة كبيرة للمؤسسة الأمنية الاسرائيلية.

وأكد اعلام العدو ان حزب الله اثبت اليوم معادلة اطلاق النار مقابل اطلاق النار والمناطق المفتوحة مقابل المناطق المفتوحة.

كما أكد الإعلام الإسرائيلي ان رد حزب الله فاجأ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى حد كبير، مشيرا الى انه لم تتوفر معلومات استخباراتية لدى "اسرائيل" بأن حزب الله سيوجه ضربة صاروخية.