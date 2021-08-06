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مصر.. شرطي يقتل شقيقين في الشارع

مصر.. شرطي يقتل شقيقين في الشارع
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

قررت نيابة شبين القناطر في مصر حبس أمين شرطة بمرور القليوبية لاتهامه بقتل شقيقين أطلق عليهما الرصاص إثر مشاجرة في الشارع.

العالم-مصر

وبدأت المشاجرة بينهم بسبب تحرير المتهم مخالفة مرورية لإحدى السيارات فحاول الشقيقان ثنيه عن تحرير المخالفة فحدثت مشادة بينهم تطورت لمشاجرة أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية أصابت الشقيقين، وتم نقلهما إلى المستشفى، حيث توفيا هناك خلال محاولة إنقاذهما.

وتبين أن الشقيقين حاولا أخذ دفتر المخالفات من أمين الشرطة المتهم لتسجيله مخالفة مرورية بحقهما، فقام الشرطي بإطلاق الرصاص عليهما، ما أدى لوفاتهما خلال تلقيهما العلاج داخل مستشفى قليوب.

واحتجاجا على حادثة القتل تجمهر أهالي الضحيتين وقاموا بتكسير وحرق غرفة المزلقان ووقف حركة القطارات، حيث تمكنت أجهزة الأمن بعدها من السيطرة على الموقف وفض التجمهر بالقنابل المسيلة للدموع، وصرحت النيابة بدفن الجثتين.

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