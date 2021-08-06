رئيسي : بامكان ايران والهند القيام بدور بناء في ضمان الأمن الإقليمي

العالم- ایران

واشار آية الله السيد ابراهيم رئيسي خلال استقباله اليوم الجمعة وزير الخارجية الهندي سوبر اماني جيشانكار، الى ان أن الحكومة الإيرانية ستنتهج بقوة سياسة تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة وخاصة الهند، وقال: هناك إمكانات كبيرة في البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنیات الجديدة، والتي ینبغی توظيفها لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية.

وشدد آية الله رئيسي على الحاجة إلى برنامج مشترك للنهوض بمستوى العلاقات بين طهران ونيودلهي، وقال: "من خلال التحرك في اتجاه برنامج تعاون مشترك، يمكننا إزالة الظروف المختلفة على مستوى العلاقات بين البلدين، لمصلحة الشعبين.

كما أكد الرئيس الايراني على أهمية التعاون الوثيق والتنسيق بين البلدين في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وقال: بامكان إيران والهند القيام بدور بناء ومفيد في ضمان الأمن في المنطقة، وخاصة أفغانستان، وطهران ترحب بدور نيودلهي بإرساء الأمن في أفغانستان.

واضاف رئيسي: ان مصير أفغانستان يجب أن يقرره الأفغان أنفسهم، ونعتقد أن هذه القضية ستحل بسرعة إذا لم يلجأ الأميريكون إلى اثارة الفتنة.

من جانبه رحب وزير الخارجية الهندي سوبير أمانيام جيشانكار بكلمة آية الله الرئيسي فيما يتعلق برغبة الحكومة الإيرانية في تطوير العلاقات مع دول الجوار، وقال: سأنقل وجهات نظرك الى رئيس الهند ورئيس وزرائها وسنسعى جاهدين لتحقيق أقصى قدر من تعاوننا.

ومضی قائلا: إن المستوى الحالي للعلاقات ليس بالمتسوى المنشود، ونحن مصممون على إقامة تعاون طويل الأمد لمصالح شعبينا، بالنظر إلى الإرادة الجادة من الجانب الإيراني.