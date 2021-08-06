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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل الأمين لحركة الجهاد الإسلامي ويجدد تأكيد طهران في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني و الدفاع عن حقوقه

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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