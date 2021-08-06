الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس إبراهيم رئيسي مستقبلا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله أصبح نموذجا ناجحا وشاملا لمقاومة الاستكبار

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد قصفها للمواقع الإسرائيلية

جريمة إعدام 'دويكات' رد إسرائيلي رسمي على زيارة الوفد الأوروبي لـ'بيتا'

شاهد.. لماذا لم تصل تحقيقات تفجير مرفأ بيروت الى النتيجة؟

هذا ما جری خلال استقبال رئيسي مختلف الشخصيات الدولية والاقليمية..

اعلام العدو: رد حزب الله جاء بمثابة مفاجأة كبيرة للمؤسسة الأمنية الاسرائيلية

لتخفيض الوزن اضف هذه الثمرة الفريدة الى الماء