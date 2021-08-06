الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أنصار ترامب بصدد تنظيم مظاهرات جديدة واسعة في الكابيتول

أنصار ترامب بصدد تنظيم مظاهرات جديدة واسعة في الكابيتول
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن حليف للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خطة لتنظيم مظاهرة كبيرة جديدة لأنصار ترامب في الكابيتول منتصف سبتمبر القادم.

العالم الأميركيتان

وأكد مات براينارد، وهو قاد فريق البيانات في حملة ترامب الانتخابية عام 2015-2016، في حوار مع مساعد ترامب السابق ستيفن بانون، أن المظاهرة الجديدة ستنظم في 18 سبتمبر تحت شعار "تحقيق العدالة للمعتقلين" على خلفية واقعة اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير الماضي على أيدي حشود من أنصار ترامب الذي رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

وتعهد براينارد بأن المظاهرة المقررة ستكون "واسعة"، مضيفا: "سنعود إلى الكابيتول، إلى المكان الذي انطلق فيه كل ذلك".

وشدد براينارد على أن مظاهرة السادس من يناير التي رافقتها أعمال شغب واسعة كانت "سلمية غالبا" ولم تكن تمردا، محملا شرطة الكابيتول المسؤولية عن "تحريض المشاغبين في بعض الحالات".

وتعهد براينارد بأن "متحدثين رفيعي المستوى" منهم أعضاء في الكونغرس سيحضرون المظاهرة الجديدة لكن دون الكشف عن أسمائهم.

ونشر إعلان رسمي عن المظاهرة الجديدة على موقع منظمة Look Ahead America التي يترأسها براينارد.

من جانبها، أكدت شرطة الكابيتول على لسان متحدث باسمها أنها على دراية بشأن خطط تنظيم المظاهرة الجديدة، ورفضت الكشف عن تفاصيل الخطط الأمنية المطروحة في هذا الصدد.

روابط ذات صلة

ترامب يطعن في قرار إحالة إقراراته الضريبية للكونغرس

شبكة GETTR الاجتماعية الموالية لترامب أصبحت ملاذا آمنا لداعش

وثائق: ترامب ضغط على وزارة العدل الأمريكية لتغيير نتائج انتخابات 2020

ترامب ينفي اتهام الكونغرس له بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمريكا..إجلاء أكثر من 16 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

بالفيديو...عملية هجومية يمنية على مواقع الجيش السعودي في جيزان

بانوراما .. بين لبنان وكيان الاحتلال هل تتجه الامور الى التصعيد؟

العراق يتخذ إجراءات تحدَّ من إستغلال المسافرين العراقيين إلى عدد من الدول

الأمم تحذر من خطورة الوضع في أفغانستان

عضو فريق سيف الإسلام القذافي يكشف حقيقة ظهوره مجددا