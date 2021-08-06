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الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي: الدول التي تسعى لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني سرعان ما تستوعب الخطأ الذي ارتكبته

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

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