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العراق يتخذ إجراءات تحدَّ من إستغلال المسافرين العراقيين إلى عدد من الدول

العراق يتخذ إجراءات تحدَّ من إستغلال المسافرين العراقيين إلى عدد من الدول
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

دعت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، المواطنينَ العراقيين أن لا يقعوا في شِراك شبكات التهريب والإتجار بالبشر، فيما لفتت إلى أن الحكومةَ العراقيَّة إتخذتْ مجموعة إجراءات من شأنها أن تحدَّ من إستغلال المسافرين إلى عددٍ من الدول.

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة، "تتابعُ الخارجيَّة باهتمام موضوعة المهاجرين العراقيين وما يتفرّعُ عنها من مخاطرَ كانت ولاتزال هدفاً لشبكات التهريب والإتجار بالبشر، بنحوٍ قد يتسببُ بعواقبَ على أمن الأفراد وحياتهم.

وفي هذا السياق تلقّى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الجُمعة، عدّة إتصالات من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة والأمن في الإتحاد الأوروبي، وغابريليوس لاندسبيرغيس وزير خارجيَّة ليتوانيا، وإدغار رينكيفيتش وزير خارجيَّة لاتفيا.

وأكدَّ الوزير خلال هذه الاتصالات أن"القوانين العراقيَّة تكفل حريّة السفر للمواطن العراقي، إلّا إنَّ الإتجار بالبشر ومخاطر توسّع شبكات التهريب وإنعكاس ذلك على أمن المسافرين العراقيين، يُصنَّف من الأعمالِ الجُرميّة"، مشيرا إلى ان"الإجراءات التي إتخذتها الحكومة مؤخراً لحماية المواطنين العراقيين الذين وقعوا ضحايا شبكات التهريب وكان منها إيقاف السفر مؤقتاً إلى بيلاروسيا وإستمرار رحلات العودة منها إلى بغداد، كما أنّ إجراءات تحقيقيّة إتُخِذَتْ بشأنِ عمليات تهريب المواطنين والايقاع بهم في مصير مجهول".

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العراق يتخذ إجراءات تحدَّ من إستغلال المسافرين العراقيين إلى عدد من الدول

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