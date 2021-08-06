شاهد .. الإحتلال يعزل قرية حزما في القدس المحتلة ضمن مخططه الإستيطاني

العالم - مراسلون



قرية حزما شمال شرق القدس تتعرض للعزل بشكل نهائي عن المدينة المقدسة من خلال الشروع ببناء شارع استيطاني وجدار يلتف حولها ويصادر مئات الدونمات لصالح المستوطنات المقامة على اراضي المواطنين الفلسطينين بتلك المنطقة.



اهالي حزما يوجهون هذه المخططات بصدورهم العارية ويناشدون العالم لوقف هذه الاجراءات الاحتلاليه الهادفة للقضاء على القرية بشكل نهائي وعلى وجودهم.



وتعمل سلطات الاحتلال ليل نهار على سلخ البلدات والقرى المقدسية الفلسطينية عن قلب المدينة وكل ذلك يصب لافراغ المدينة وتغيير العامل الديمغرافي لصالح الإحتلال.

جدار واستيطان يلتف حول قرية حزما كحبل الشيطان لينهي هذا الوجود الفلسطيني الداعم لقلب القدس لصالح قطعان المستوطنين.