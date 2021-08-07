بالصور..سياح يخاطرون بحياتهم لالتقاط صورة سيلفى على حافة منحدر ببريطانيا

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ففى إحدى المراحل، بدا أنهم ينافسون بعضهم البعض للاقتراب من حافة الجرف الواقع فى بيرلينج جاب، بشرق مقاطعة ساسكس بإنجلترا.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعاني المنحدر من أسوأ تآكل ساحلى في إنجلترا، لكن ذلك لم يمنع الزوار السعداء من اختبار حظهم بالسير على حافة المنحدر الخطر، ومما زاد الطين بلة، هو التقاط هذه المشاهد للسياح وهم يلتقطون الصور من مكان خطر أثناء هبوب رياح عاتية على الساحل الجنوبى للبلاد.

وفي إحدى الصور، تمسك امرأة بساقى رجل بينما ينظر من فوق الحافة، وصديقته وراءه تضحك وتلتقط الصورة عبر هاتفها، وفي صورة أخرى، ظهرت إحدى النساء على بعد سنتيمترات من الحافة وهى تلتقط صورة بينما تمسك إحدى صديقاتها بسترتها.

وتحذر اللافتات الموجودة في Birling Gap من أن التعلق على الحافة أمر "خطير للغاية" حيث توجد شقوق عملاقة يمكن أن تفسح المجال في أى لحظة لسقوط الناس من هذا الارتفاع الشاهق.

وفي عام 2017، سقطت بالفعل شابة كورية جنوبية، تبلغ من العمر 23 عامًا، من المنحدرات في Cuckmere Haven القريبة، والتى توفيت فى الحال، يأتى هذا فيما يغرى المشهد الرائع أعلى المنحدر الخطر، السائحين لمحاولة التقاط صور محفوفة بالمخاطر وأحيانًا متهورة.