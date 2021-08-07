سوريا: انشقاق 300 عنصر داخل جماعة ’أحرار الشام’ المسلحة

العالم - سوريا

وقالت مصادر من داخل المجموعة المسلحة، أمس الجمعة إن العناصر يتبعون لما يسمى "لواء العباس"، وهو تشكيل يقوده الملقب بـ”أبو العز أريحا”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن عملية الانشقاق ترتبط بما شهدته جماعات"أحرار الشام" من صراع داخلي في الأشهر الماضية، وعدم "تحييد قيادات الجناح المتمرد سابقاً، من بينهم القيادي أبو المنذر” في الجماعة المسلحة.

وأوضحت المصادر أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الجماعة المسلحة حتى الآن، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على ما يسمى فصيل "الجبهة الشامية".

ويتركز نشاطها العسكري في محافظة إدلب، ولها قوات أيضاً في منطقة "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي.