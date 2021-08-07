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الشيخ قاسم: لتعلم "اسرائيل" أن لبنان ليس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات

الشيخ قاسم: لتعلم
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أنّه "على الاحتلال "الإسرائيلي" أن يفهم أنّ لبنان ليس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات فيها"، مشيراً إلى أنّه على "إسرائيل أن تبقى مردوعة".

العالم_لبنان

وأضاف الشيخ قاسم في حديث تلفزيوني: التزم حزب الله علناً بأنّ الاعتداء على لبنان يعني أن يُقابل بالردّ المناسب، وشدّد على أنه يجب أن تفهم "إسرائيل" أنّ لبنان ليس ساحة مفتوحة لتصفي حساباتها فيها، وليس محلاً لتختبر قدراتها وتستفز أو تقوم بإجراءات تدريبية أو عملية لمشروع تفكر فيه»، مؤكداً أنّ «لبنان ساحة مصانة ومحفوظة.

وكان قاسم زار طهران والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أكد أنّ «حزب الله أصبح نموذجاً ناجحاً وشاملاً لمقاومة الاستكبار.

وأوضح أنّه "على "إسرائيل" أن تفهم بأنّ عليها أن تبقى مردوعة، وإلاّ فنحن جاهزون للرد"، لافتاً إلى أنّ "ما فعله حزب الله هو رد على عدوان، كل العالم رأى هذا العدوان ولا يمكن أن نسكت عليه".

وأشار سماحته إلى أنّ حزب الله "لا ينتظر أحداثاً حتى يكون مستعداً"، وقال: "نحن أعلنا مراراً وتكراراً بأننا مستعدون في أيّ لحظة إذا حصل أيّ تطور وأيّ اعتداء من قبل "إسرائيل".

ونوّه الشيخ قاسم إلى أنّه "وجدنا في حزب الله أن هذا الرد هو المناسب، أما تحليل الرد وتفاصيل الرد فلتحلل "إسرائيل" ماتريد".

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