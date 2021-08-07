عبدالسلام: رد المقاومة أعاد العدو الإسرائيلي إلى الوراء

العالم - اليمن

اعتبر ناطق أنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام رد حزب الله على الغارات الجوية الإسرائيلية هو رد شجاع وعظيم ويثبت أن حزب الله وقيادته لا زالت يقظة وحاضرة بقوة في مختلف الجبهات.

وقال عبدالسلام في لقاء مع قناة المسيرة ، إن “محور المقاومة في موقف قوي جدا رغم كل التحديات التي تواجهه”.

وأشار إلى أن كسر الحصار على اليمن أصبح أولوية ملحّة ويجب أن نعمل لتحقيقه بكافة الطرق الممكنة.

وأضاف “نحن مستمرون في مجال التفاوض والسياسة أما الطرف الأخر فهو غير مستعد على إيجاد حل في اليمن”.

وفيما يخص اللقاء مع الرئيس الإيراني الجديد قال محمد عبدالسلام إن “اللقاء مع الرئيس إبراهيم رئيسي كان وفقا للعلاقة القائمة بين الجمهورية اليمنية والجمهورية الإسلامية في إيران”.